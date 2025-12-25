Bizarre Gespräche: Trumps seltsame Weihnachts-Show

Während amerikanische Kinder am Heiligabend eigentlich nur wissen wollten, wo Santa gerade unterwegs ist, nutzte US-Präsident Donald Trump die traditionellen Weihnachtsanrufe aus Mar-a-Lago für Wahlkampf-Rhetorik und bizarre Warnungen vor einem „bösen Weihnachtsmann, der ins Land infiltriert“.
Trump verwandelte die traditionelle NORAD-Santa-Hotline am 24. Dezember in eine Mischung aus Wahlsieg-Feier und politischem Statement. Aus seinem vergoldeten Resort in Palm Beach nahm der Präsident im Anzug und goldener Krawatte Anrufe von Kindern entgegen – allerdings mit ungewöhnlichem Inhalt.
„Wollen sicherstellen, dass er nicht infiltriert“
„Wir verfolgen Santa überall auf der Welt. Wir wollen sicherstellen, dass Santa brav ist“, erklärte Trump dem zehnjährigen Jasper aus Oklahoma. Dann fügte er hinzu: „Wir wollen sicherstellen, dass er nicht infiltriert – dass wir nicht einen bösen Santa in unser Land infiltrieren.“ Nach dieser eigenartigen Warnung versicherte er: „Aber wir haben herausgefunden, dass Santa gut ist.“
Gegenüber einem fünfjährigen Buben aus Pennsylvania behauptete Trump fälschlicherweise: „Pennsylvania ist großartig. Wir haben Pennsylvania gewonnen, tatsächlich dreimal.“ Tatsache ist: Trump verlor Pennsylvania bei der Wahl 2020.
Mutter reagiert nur zögerlich
Jasper aus Oklahoma bekam zu hören: „Oklahoma war sehr gut zu mir bei der Wahl. Deshalb liebe ich Oklahoma. Verlasse Oklahoma niemals, okay?“ Die Mutter des Kindes antwortete zögerlich: „Okay, ich werde es versuchen!“
Dem zehnjährigen Spencer aus Washington, der sich einen Kindle zu Weihnachten wünschte, bescheinigte Trump: „Oh wow, das ist ziemlich gut. Du musst eine Person mit hohem IQ sein. Wir brauchen mehr Menschen mit hohem IQ im Land.“
Trump schwärmt von „sauberer, schöner Kohle“
Als ein Kind erwähnte, es wolle keine Kohle vom Weihnachtsmann bekommen, konterte Trump mit breitem Grinsen: „Du meinst saubere, schöne Kohle? Das musste ich einfach sagen, tut mir leid. Kohle ist sauber und schön! Bitte erinnere dich auf jeden Fall daran.“
Während der Präsident alle Gespräche auf Lautsprecher führte, damit die anwesenden Journalisten mithören konnten, telefonierte First Lady Melania Trump mit dem Rücken zu ihrem Mann und konzentrierte sich auf ihre eigenen Gespräche. „Sie ist sehr fokussiert. Die First Lady ist sehr fokussiert“, kommentierte Trump und fügte hinzu: „Sie ist in der Lage, sich völlig zu konzentrieren, ohne dem hier zuzuhören.“
Hatte auch kämpferische Weihnachtsbotschaft parat
Auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social hatte Trump bereits am selben Tag eine kämpferische Weihnachtsbotschaft gepostet: „Frohe Weihnachten an alle, einschließlich des radikalen linken Abschaums, der alles Mögliche tut, um unser Land zu zerstören, aber kläglich scheitert. Wir werden wieder respektiert, vielleicht wie nie zuvor.“
Die Reaktionen in den sozialen Medien fielen gespalten aus. Während MAGA-Anhänger die Scherze genossen, zeigten sich linksorientierte Nutzer weniger begeistert. Der Journalist Ron Filipowski kommentierte auf Bluesky: „Ein kleines Kind will nur etwas über Santa hören, und Trump will wieder über sich selbst reden.“ Ein Sprecher des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom, einem scharfen Trump-Kritiker, erklärte: „Wir hoffen, Santa gibt ihm Kohle.“
Nicht erster Patzer bei Traditions-Termin
Die NORAD-Tradition, bei der US-Präsidenten am Heiligabend Anrufe von Kindern entgegennehmen, die sich nach Santas aktuellem Standort erkundigen, besteht seit Jahrzehnten. Trump war bereits 2018 bei einem ähnlichen Event aufgefallen, als er ein siebenjähriges Mädchen fragte: „Glaubst du noch an den Weihnachtsmann? Denn mit sieben ist das ja schon grenzwertig, oder?“
