Erneut Glasfaserkabel in der Ostsee beschädigt

Mitte Jänner wurde vereinbart, dass zusätzliche Mittel „auf See, in der Luft, an Land und unter der Meeresoberfläche“ eingesetzt werden sollen, um den Schutz zu verstärken. Zudem sollen die Rechenschaftspflichten für Schiffe erhöht werden, die für die Beschädigungen verantwortlich sind. Diese sollen z.B. Entschädigung leisten müssten. Hinter den bisherigen Kabelbeschädigungen werden Schiffe aus Russland und China vermutet.