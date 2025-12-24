So werden geschwärzte Epstein-Files wieder lesbar

„Die Trump-Administration ist so inkompetent“, sagte er. Wer den Inhalt kopiere und in ein neues Dokument einfüge, könne teils auch die zensierten Stellen lesen. Recherchen des „Guardian“ und der „New York Times“ bestätigen, dass sich mehrere geschwärzte Dokumente neu aufbereiten lassen. Darunter ist etwa eine Zivilklage aus dem Jahr 2021 in Bezug auf Epsteins Nachlass. So habe die Stiftung des Sexualstraftäters einen Scheck an einen Einwanderungsanwalt ausgestellt, der an mindestens einer Zwangsehe beteiligt war, die unter Epsteins Opfern arrangiert wurden.