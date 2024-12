Geldregen für Glasfaser, Gemeinden und Gesundheit

Kärntens Gemeinden arbeiten auf Hochtouren an ihren Budgets, in vielen bleiben unterm Strich rote Zahlen stehen. Corona-Krise, Ukraine-Krieg, hohe Inflation, steigende Umlagenbelastung – die Gründe für die prekäre finanzielle Lage in vielen der 132 Gemeinden in Kärnten sind vielfältig. Seit 2021 sind 80 Millionen Euro zusätzliche Maßnahmen vom Land in Kärntens Gemeinden geflossen – das Hilfspaket für 2024 ist ebenfalls 12 Millionen Euro stark.