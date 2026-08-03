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Wie vermeiden Sie Lebensmittelverschwendung?

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03.08.2026 18:00
Jährlich landet tonnenweise Brot im Müll.
Jährlich landet tonnenweise Brot im Müll.(Bild: mpephotos - stock.adobe.com)
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Jährlich landet in Österreich tonnenweise Brot im Müll. Wie sieht es bei Ihnen aus: Haben Sie schon einmal Brot weggeworfen? Was tun Sie generell, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!

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Unser täglich Brot ... landet im Müll
Doch wie kommt es dazu? Laut Statistik isst eine Person in Österreich durchschnittlich 51 Kilo Brot und Gebäck im Jahr, etwa ein Kilo pro Woche. Gekauft wird jedoch deutlich mehr. Oft landet das Brot unberührt im Müll, weil zu viel davon eingekauft wurde oder es zu schnell austrocknet.

Ein teurer Fehler
Diese Vorgehensweise kostet österreichische Haushalte jährlich mehrere hundert Euro. Gleichzeitig verursacht ein solches Verhalten zehn Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. Und während hierzulande Brot achtlos entsorgt wird, hungern weltweit 735 Millionen Menschen.

(Bild: leno2010 - stock.adobe.com)

Was können wir tun?
Die Lösung liegt oft in kleinen Maßnahmen: Brot bewusst einkaufen, richtig lagern und Reste kreativ verwerten. Haben Sie schon einmal Brotwürfel für Suppen gemacht oder Semmelknödel aus altem Gebäck gezaubert? Auch das Einfrieren von Brot ist eine einfache Möglichkeit, Verschwendung zu vermeiden. Teilen Sie Ihre besten Tipps und Rezepte gerne mit der „Krone“-Community unten in den Kommentaren!

Warum kaufen wir immer noch zu viel? Liegt es an den vermeintlich günstigen Angeboten im Supermarkt? Oder daran, dass wir die tatsächlich benötigte Menge falsch einschätzen? Welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht?

Wie gehen Sie mit dem Brotkauf um? Kaufen Sie eher zu viel, zu wenig, oder genau richtig? Backen Sie Ihr Brot vielleicht sogar selbst? Haben Sie Tipps, wie man Brot länger haltbar machen oder verwerten kann? Was machen Sie mit altem Brot – wegwerfen oder weiterverwerten? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!

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