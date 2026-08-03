Wie vermeiden Sie Lebensmittelverschwendung?

Wie gehen Sie mit dem Brotkauf um? Kaufen Sie eher zu viel, zu wenig, oder genau richtig? Backen Sie Ihr Brot vielleicht sogar selbst? Haben Sie Tipps, wie man Brot länger haltbar machen oder verwerten kann? Was machen Sie mit altem Brot – wegwerfen oder weiterverwerten? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!