Aliens und Elvis: Trumps kurioses KI-Wochenende

Ein Nutzer schrieb, Trump als Elvis sei „eine Beleidigung für alle, die Elvis geliebt haben“. Ein anderer kommentierte, dass Elvis „im Gegensatz zu Trump seinem Land tatsächlich mit Ehre, Auszeichnung und Rock ’n’ Roll gedient“ habe. Ein weiterer Nutzer meinte: „Er sehnt sich nicht nur nach dem Rampenlicht, er hält sich für Elvis auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Sein Ego kennt keine Grenzen.“