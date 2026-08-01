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Was haben Sie schon in den „Öffis“ erlebt?

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01.08.2026 16:05
Was haben Sie im öffentlichen Verkehr erlebt?
Was haben Sie im öffentlichen Verkehr erlebt?(Bild: Stadt Wien/Votava)
Porträt von Community
Von Community

Im Burgenland erheiterte ein Busfahrer unsere Community, der zu pünktlich war und sich somit eine Raucherpause gönnen konnte. Die zählt aber nicht unbedingt zu den großen Außergewöhnlichkeiten im öffentlichen Verkehr. Was haben Sie in den „Öffis“ schon erlebt?

0 Kommentare
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Krawuzerl3 teilte die allgemeine Meinung unseres Forums und vergönnte dem pünktlichen Buschauffeur die kurze Rauchpause: 

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Leserkommentare
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Krawuzerl3
Gönn dir Kutscher.💪
Upvotes:8
Downvotes:0


Kuriose Erlebnisse 
Der eine schneidet sich in der Schnellbahn die Fußnägel, der andere diskutiert neunmalklug mit dem Kontrolleur und wieder andere verwandeln ihr Abteil in eine Partyzone. Die Wiener Linien veranstalten sogar selbst an einem Abend im Jahr ein Party-Rave in der U-Bahn-Station Volksgarten. Manchmal begeistern Zugfahrer und Zugfahrerinnen auch mit besonders amüsanten Durchsagen. 

Was haben Sie schon im öffentlichen Verkehr beobachtet?
Was haben Sie schon im öffentlichen Verkehr beobachtet?(Bild: Steve - stock.adobe.com)

Aber nicht nur menschliche Fahrgäste amüsieren oder ärgern im öffentlichen Verkehr. Manchmal steigt ein Hund alleine ein und kennt offenbar seine Haltestelle. Ganze Hochzeitsgesellschaften fahren gemeinsam mit der U-Bahn – inklusive Brautkleid und beziehen ihre Mitfahrenden in die Feier ein. Oder das scheinbar gesamte Wohnungsmobiliar wird mit der Straßenbahn umgezogen.

Was haben Sie schon im öffentlichen Verkehr erlebt oder beobachtet? Was fanden Sie witzig, was hat eher für Unmut gesorgt? 


Wir freuen uns auf Ihre Erlebnisse in den Kommentaren!

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