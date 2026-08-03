Suchaktion nach Hilfeschreien blieb erfolglos

Von wem kamen die Schreie?

Um der Ungewissheit, ob doch etwas passiert sein könnte, zu begegnen, sucht die Polizei nach Hinweisen: Hat sich eine Familie Montag am frühen Nachmittag in dem Bereich aufgehalten, hat eines der Kinder geschrien oder gerufen? Kamen die Geräusche von einem Handyvideo? Ist eine weitere Suche notwendig oder wurde einem Hinweis nachgegangen und glücklicherweise nichts Schlimmes entdeckt?