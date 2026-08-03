Ex-Salzburger Peter Gulacsi wechselt nach Spanien

Torhüter Peter Gulacsi wechselt vom deutschen Fußball-Bundesligisten RB Leipzig zum spanischen Spitzenklub Villarreal.
Der 36-jährige Ungar unterschrieb beim LaLiga-Dritten der Vorsaison einen Vertrag bis 2028. Gulacsi spielte insgesamt elf Jahre bei den Sachsen, davor hatte er zwei Jahre lang das Tor von Red Bull Salzburg gehütet.
Medienberichten zufolge will Leipzig den norwegischen WM-Goalie Örjan Nyland verpflichten. Dieser soll ins Trainingslager nach Saalfelden kommen.
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