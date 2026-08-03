Böser Saison-Fehlstart für ÖFB-Legionär Wanner

Wanner nur Joker

ÖFB-Teamspieler Wanner war in der 77. Minute für Mauro Junior eingewechselt worden, die deutliche Niederlage konnte der 20-Jährige nicht mehr verhindern. Für die PSV, die sich im Mai noch überlegen zum Meister gekrönt hatte, ein Fehlstart nach blamabler Fehlstart in die neue Saison ...