Böser Saison-Fehlstart für ÖFB-Legionär Wanner

Den Saisonauftakt hatte sich Paul Wanner sicherlich anders vorgestellt. Der ÖFB-Legionär musste sich mit der PSV Eindhoven am Sonntag im Johan Cruijff Schaal, dem niederländischen Supercup, AZ Alkmaar mit 0:4 geschlagen geben.
Nach 25 Minuten hatte Mexx Meerdink den Cupsieger in Führung gebracht, drei weitere Treffer durch Weslley Patati (51.), Elijah Dijkstra (58.) und Ro-Zangelo Daal (66.) sollten folgen.
Wanner nur Joker
ÖFB-Teamspieler Wanner war in der 77. Minute für Mauro Junior eingewechselt worden, die deutliche Niederlage konnte der 20-Jährige nicht mehr verhindern. Für die PSV, die sich im Mai noch überlegen zum Meister gekrönt hatte, ein Fehlstart nach blamabler Fehlstart in die neue Saison ...
Die nächste Chance, es besser zu machen, bekommen Wanner und Co. am 8. August, wenn Eindhoven in der ersten Runde der Eredivisie auf Fortuna Sittard trifft.
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