Jetzt ist die Zeit der Abrechnung im U-Ausschuss

Land habe Aufsichtspflicht erfüllt

Nachsatz: „Hätte das Land nicht die Initiative ergriffen, hätte es sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, nichts unternommen zu haben.“ Auch der von der Opposition oftmals kritisierte Einsatz eines Regierungskommissär ist für Köller „vertretbar“. In dieser Funktion seien tiefe Einblicke möglich, ein Regierungskommissär könne sich etwa die Verkäufe genauer anschauen. Kurzum, das Land habe seine Aufsichtspflicht erfüllt, so das Resümee.