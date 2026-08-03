Brand im Hühnerstall: „Das wünscht man niemandem“

Tiere schliefen nur

Die 15.000 Tiere des Mastbetriebs, die dort aufgezogen werden, waren natürlich aufgeregt und gestresst. Zunächst sah es so aus, als wären so gut wie alle verendet. Am Montagmorgen zeigte sich aber ein anderes Bild: „Viele haben wegen der Aufregung einfach geschlafen“, sagt Titz. „Jetzt wuseln sie wieder herum. Es geht ihnen gut und sie sind quietschlebendig.“