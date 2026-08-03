Kotaskova und Co. boxen für Trainer-Ikone Nader

Mit der Premiere des „Daniel Nader Memorial“ gedenkt Österreichs Boxszene am 12. September der 2024 verstorbenen gleichnamigen Trainer-Ikone. Auch Weltmeisterin Michaela Kotaskova wird für ihren langjährigen Coach in den Ring steigen.
Veranstaltet wird der Box-Abend von Marcos Nader, ehemaliger IBF International Champion und Bruder von Daniel Nader, als Location stellt Raimund Stefanits das Tenniscenter La Ville für insgesamt 15 Kämpfe (12 olympische Vergleichskämpfe zwischen einer Auswahl des Wiener Boxverbandes und einer Auswahl aus Bayern sowie drei Profikämpfe) zur Verfügung. Neben Howig Grigorjan und Ricardo Dieguez wird auch WBF-Weltmeisterin Kotaskova in die Boxhandschuhe schlüpfen.
„Gemeinsam mit unserem Präsidenten Alfred Marek ist es unser Ziel, unseren erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern regelmäßig hochwertige Wettkämpfe zu ermöglichen. Als erfolgreichste Landesgruppe Österreichs der vergangenen Jahre sehen wir es als unsere Aufgabe, unsere Talente bestmöglich zu fördern und ihnen Einsätze im In- und Ausland zu ermöglichen“, so Marcos Nader. „Besonders freut es mich, dass wir den Auftakt dieses Vorhabens mit einem Turnier zu Ehren meines Bruders machen können. Daniel hat wie kaum ein anderer den österreichischen Boxsport geprägt und unzähligen Athletinnen und Athleten den Weg zum Erfolg geebnet.“
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