Kotaskova und Co. boxen für Trainer-Ikone Nader

„Gemeinsam mit unserem Präsidenten Alfred Marek ist es unser Ziel, unseren erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern regelmäßig hochwertige Wettkämpfe zu ermöglichen. Als erfolgreichste Landesgruppe Österreichs der vergangenen Jahre sehen wir es als unsere Aufgabe, unsere Talente bestmöglich zu fördern und ihnen Einsätze im In- und Ausland zu ermöglichen“, so Marcos Nader. „Besonders freut es mich, dass wir den Auftakt dieses Vorhabens mit einem Turnier zu Ehren meines Bruders machen können. Daniel hat wie kaum ein anderer den österreichischen Boxsport geprägt und unzähligen Athletinnen und Athleten den Weg zum Erfolg geebnet.“