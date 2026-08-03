Wie helfen Sie Ihrem Haustier bei dieser Hitze?

Nicht nur wir Menschen leiden unter der extremen Hitze – auch für unsere tierischen Begleiter sind Temperaturen von bis zu 40 Grad kein Zuckerschlecken. Zeigen Ihre Vierbeiner Verhaltensänderungen aufgrund der Hitze? Wie schützen Sie Ihr Haustier vor Überhitzung? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Tipps in den Kommentaren!
Hunde, Katzen und andere Tiere benötigen jetzt besonders viel Wasser, schattige Rückzugsorte und ausreichend Möglichkeiten zur Abkühlung. Viele Tierhalter passen deshalb ihre Spaziergänge an, vermeiden die Mittagshitze und achten verstärkt auf Anzeichen einer Überhitzung.
Wie erleben Sie die heißen Tage gemeinsam mit Ihren Haustieren? Welche Maßnahmen treffen Sie, damit Hund, Katze & Co. die Hitze gut überstehen? Haben Sie besondere Tipps zur Abkühlung? Welche Verhaltensänderungen wegen der hohen Temperaturen konnten Sie bei Ihrem Tier bereits beobachten?
Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen und Ratschläge.
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