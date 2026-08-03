Wie helfen Sie Ihrem Haustier bei dieser Hitze?

Nicht nur wir Menschen leiden unter der extremen Hitze – auch für unsere tierischen Begleiter sind Temperaturen von bis zu 40 Grad kein Zuckerschlecken. Zeigen Ihre Vierbeiner Verhaltensänderungen aufgrund der Hitze? Wie schützen Sie Ihr Haustier vor Überhitzung? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Tipps in den Kommentaren!