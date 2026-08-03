Feuerwehren sind nun immer wieder gefordert

Kaum ist ein Waldbrand gelöscht, entfacht schon der nächste. So läuft es derzeit im Bezirk Wiener Neustadt: Acht Feuerwehren mit 44 Mitgliedern bekämpften im Bereich Längapiesting in der Marktgemeinde Gutenstein die Flammen über drei Stunden lang und das unter äußerst schwierigen Bedingungen im extrem steilen Gelände. Der betroffene Bereich umfasste rund einen Hektar. Mittels Tankpendelverkehr wurde das benötigte Löschwasser in das betroffene Gebiet Hohes Eck transportiert. Zusätzlich zu den Floriani waren auch das Rote Kreuz und die Polizei mit Drohne im Einsatz.