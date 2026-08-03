Feuerwehren sind nun immer wieder gefordert

Dieser Tage vergeht keine Stunde, in der es nicht zu einem Feueralarm kommt. Die Feuerwehren rücken im weiten Land aus, um Wald- und Vegetationsbrände zu löschen. Manchmal geht ein Einsatz gleich in den nächsten über, wie aktuell im Bezirk Wiener Neustadt (Niederösterreich).
Kaum ist ein Waldbrand gelöscht, entfacht schon der nächste. So läuft es derzeit im Bezirk Wiener Neustadt: Acht Feuerwehren mit 44 Mitgliedern bekämpften im Bereich Längapiesting in der Marktgemeinde Gutenstein die Flammen über drei Stunden lang und das unter äußerst schwierigen Bedingungen im extrem steilen Gelände. Der betroffene Bereich umfasste rund einen Hektar. Mittels Tankpendelverkehr wurde das benötigte Löschwasser in das betroffene Gebiet Hohes Eck transportiert. Zusätzlich zu den Floriani waren auch das Rote Kreuz und die Polizei mit Drohne im Einsatz.
Gleich weiter zum nächsten Brand
Da entdeckten sie einen weiteren Waldbrand in Sichtweite des bisherigen Einsatzortes – und löschten weiter im Gebiet von Muggendorf an der Grenze zu Gutenstein.
Blitzschlag löste Feuer aus
Schweißtreibend und belastend war es auch für Floriani in Furth an der Triesting, Bezirk Baden, am Sonntag. Ein Blitzschlag am Vortag dürfte hier Auslöser gewesen sein. Um direkt zum Brandherd zu gelangen, mussten die Feuerwehrleute die Geräte zu Fuß weiter transportieren. Der Aufstieg im steilen Gelände war mühsam. Mehrere Quadratmeter Waldboden, Bäume und Wurzelstöcke brannten. Zuerst bekämpfte man das Feuer mit Lösch-Rucksäcken und Waldbrandgerätschaften, dann zwei verlegten Löschleitungen.
Schnelles Eingreifen verhinderte Ausbreitung
Zwei Vegetationsbrände mussten am Montag im Unterabschnitt Loosdorf, Bezirk Melk, gelöscht werden. Zuerst im Bereich Albrechtsberger Höhe, wo es bei landwirtschaftlichen Arbeiten zu einem Feuer kam. Und dann im Bereich des Mauererberges im Gemeindegebiet von Mauer. Dank des raschen und umsichtigen Handels des Landwirtes sowie des schnellen Eingreifens der Feuerwehren konnte eine größere Ausbreitung verhindert werden.
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