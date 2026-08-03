Granaten in Waldbrandgebiet bei Bordeaux entdeckt

„Wir waren letzte Woche im Einsatz und haben dieses Feld gefunden, wo wir 75 Granaten entfernt haben. Heute haben wir etwas gewartet, bis das Feld abgekühlt war, um es betreten zu können. Und innerhalb weniger Minuten haben wir hier wieder solche Granaten gefunden“, sagte Delemotte weiter. Man könne daher davon ausgehen, dass es noch viele davon gebe.

Hier sehen Sie den Bericht von France Info: