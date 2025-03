Ein neuer Tag und plötzlich ist der Hunger weg!

Ich kann es nicht glauben. Heute wache ich auf und es geht mir: Hervorragend! Nach den letzten Tagen, die zeitweise wirklich schwer waren - nicht nur für mich – auch für meine Umwelt! Tut mir leid, Mama! Aber heute hab ich habe das Gefühl, ich könnte Bäume ausreißen, was ich natürlich nicht mache, steht doch in der Fastenanleitung einen Baum zu umarmen. Deshalb: Mit jeder Minute Ärger verlieren wir 60 Sekunden an Lebensfreude!