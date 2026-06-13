Musik der Jugend: Klangkünstler holen Gold

Von 80 Musikschülern unseres Landes holten im Burgenland acht Ensembles und zwölf Solisten in 16 Kategorien Gold ab. Dazu regnete es 29 Mal Silber und fünfmal Bronze. Brunner: „Wir verneigen uns vor jedem, der da war.“ Den Bundessieg – die allerhöchsten Bewertungen aller Bundesländer – holte das Ensemble Woodwind Wonders (95 Punkte) und der vergoldete Ausnahmecellist Maximilian Kolloros, mit über 98 Punkten: „Ein bisschen Adrenalin beim Auftritt gehört dazu.“ Der Villacher (18) wird ab Herbst in Wien oder Salzburg Konzertfach studieren: „Noch habe ich die mündliche Matura vor mir.“