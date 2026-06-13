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„prima la musica“

Musik der Jugend: Klangkünstler holen Gold

Kärnten
13.06.2026 14:00
Das Querflötenensemble Flute Princess der Musikschule Wolfsberg räumte Gold ab. Die „Krone“ ...
Das Querflötenensemble Flute Princess der Musikschule Wolfsberg räumte Gold ab. Die „Krone“ gratuliert allen Preisträgern.(Bild: Wolfgang Handler)
Porträt von Gerlinde Schager
Von Gerlinde Schager

Der „prima la musica“-Bundeswettbewerb ist über die Bühne gegangen. Kärntner Nachwuchskünstler räumten gleich mehrmals Gold, Silber und Bronze ab.

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„Wo Worte fehlen, spricht die Musik“, schreibt Christian Andersen. Worte fehlen auch beim Blick auf die grandiosen Leistungen der Kärntner Talente, die sich beim „Jugend Musiziert Bundeswettbewerb“ in Eisenstadt (22. Mai bis 6. Juni) einer hochkarätig besetzten Jury stellten. „Wir brauchen uns über das Musikland Kärnten keine Sorgen zu machen. Der krönende Erfolg unserer Talente zeigt, die Ausbildung in den Musikschulen ist grandios, das Niveau steigt ständig“, so Musik der Jugend-Bundesfachbeirat Hans Brunner.

Von 80 Musikschülern unseres Landes holten im Burgenland acht Ensembles und zwölf Solisten in 16 Kategorien Gold ab. Dazu regnete es 29 Mal Silber und fünfmal Bronze. Brunner: „Wir verneigen uns vor jedem, der da war.“ Den Bundessieg – die allerhöchsten Bewertungen aller Bundesländer – holte das Ensemble Woodwind Wonders (95 Punkte) und der vergoldete Ausnahmecellist Maximilian Kolloros, mit über 98 Punkten: „Ein bisschen Adrenalin beim Auftritt gehört dazu.“ Der Villacher (18) wird ab Herbst in Wien oder Salzburg Konzertfach studieren: „Noch habe ich die mündliche Matura vor mir.“

Glücklich ist auch Hackbrett-Goldmarie Rosa Obernosterer (12) aus Dellach im Drautal: „Das war echt cool, will da wieder hin.“

Ausgezeichnet

Bundessieger

Woodwind Wonders

Maximilian Kolloros

 

Ensembles – Gold

Tenorhorn Boys

Three Brass Foxes

Low Brass

Suono di Duo

Flute Princess

Queen of the Kings

Trio Resonance

Woodwind Wonders

 

Solisten – Gold

Paul Weinberger

Samuel Nowak

Jurij Filipič

David Liu

Marie Warmuth

Yat Mok (AG II)

Rebeka Schöffmann

Robert Oláh

Nathania Ritt

Lorea Mimura

Rosa Obernosterer

Maximilian Kolloros

Für viele ist prima la musica das Sprungbrett einer erfolgreichen Musikkarriere. Auch Lorea Mimura (15) aus Krumpendorf, die im Vorjahr den internationalen Ars Nova Wettbewerb in Triest gewonnen hat, steuert darauf zu: „Ich bin im Vorstudium an der Kunstuni Graz. Mit der Koralmbahn ist das genial. So bleibt mehr Zeit für die Geige.“ 

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