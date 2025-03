Popstar in Schweigekloster: „Warum mach‘ ich das?“

Ob „Hüttenliebe“ oder „Almösiking“ – die Hits von Matakustix werden bei Radiostationen auf und ab gespielt. Das schnelllebige Musikbusiness fordert – ein Song jagt den nächsten, kilometerlange Wege von einem Konzert zum nächsten strapazieren nicht nur die Geduldsfäden, auch der Stresspegel steht auf „high Volume“. Matthias Ortner hat sich eine Auszeit gegönnt und ist in ein Schweigekloster in Kathmandu in Nepal gereist.