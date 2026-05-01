Junge Moped-Rowdys legten sich mit der Polizei an

Waghalsig unterwegs waren am Donnerstag zwei Mopedlenker in Landeck. Anhaltezeichen der Polizei ignorierten sie, als einer dann doch gestoppt werden konnte, schlug er gegen einen Beamten.
Am Donnerstag gegen 22.10 Uhr versuchten zwei vorerst unbekannte Mopedlenker, von denen einer ohne Sturzhelm unterwegs war, auf der Tiroler Straße in Landeck ein ziviles Dienstkraftfahrzeug zu überholen.
Anhaltezeichen der Polizei wurden von den Mopedlenkern ignoriert und sie flüchteten. Einer von ihnen konnte kurzzeitig angehalten werden, flüchtete jedoch erneut, nachdem er versucht hatte, gegen einen Beamten zu schlagen.
Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt
Die Fahndung nach den Mopedlenkern verlief vorerst negativ. Nachträglich konnten zwei Österreicher im Alter von 14, bzw. 15 Jahren als Tatverdächtige ausgeforscht werden.
Der 14-Jährige wird wegen Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Beide Jugendlichen müssen sich wegen verschiedener Verwaltungsübertretungen vor der Bezirkshauptmannschaft Landeck verantworten.
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