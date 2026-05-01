Regen blieb aus: Kein „Brand aus“ im Stiftswald

Tag der Arbeit – gut hundert Feuerwehrleute nahmen das am 1. Mai wörtlich. Den bereits 7. Tag in Folge standen die freiwilligen Helfer beim riesigen Brand im Stiftswald von Rein im Einsatz. Eigentlich wäre eine zünftige Florianiwanderung zur Mühlbacherhütte geplant gewesen, doch die fiel ins (Lösch-)Wasser. Rund um das Ausflugsziel züngeln noch immer Flammen, steigen weiße Rauchschwaden in den Himmel. „Die Hauptaufgabe der Kameraden ist es aktuell, Glutnester zu suchen und zu löschen“, berichtet Herbert Buchgraber, Sprecher des Bereichsfeuerwehrverbandes Graz-Umgebung.