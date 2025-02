Ländern mit Digitalsteuer drohen Vergeltungszölle

Österreich hebt seit 2020 eine Digitalsteuer ein, ihre Anhebung war – mit Blick auf die Budgetsanierung – Thema in den Koalitionsverhandlungen. Trump hat nun ein Memorandum unterzeichnet, mit dem er laut einem Sprecher seine Regierung anweist, Gegenmaßnahmen wie Zölle in Betracht zu ziehen, „um die digitalen Dienstleistungssteuern, Geldstrafen, Praktiken und Richtlinien zu bekämpfen, die ausländische Regierungen amerikanischen Unternehmen auferlegen“. „Was sie uns in anderen Ländern mit Digitalem antun, ist schrecklich“, befand Trump vor Journalisten.