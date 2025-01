Spurlos verschwunden: So läuft Vermisstensuche ab

Viele Landleute sind aktuell verschwunden, so auch eine Wanderin im Almtal und ein Autor am Dachsteinmassiv. Die „Krone“ wollte von einem Fahnder wissen, wie es in den beiden Fällen weitergeht und ob ein Gewaltverbrechen ausgeschlossen werden kann. Doch nicht alle Abgängigen wollen auch gefunden werden.