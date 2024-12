Wie Technologie Mitarbeiter immer gläserner macht

„Da Büros, Gebäude und andere Unternehmenseinrichtungen zu vernetzten Umgebungen werden, besteht bei Arbeitgebern ein wachsender Wunsch, die aus ihrer vorhandenen digitalen Infrastruktur oder zusätzlichen Sensoren gesammelten Daten für verschiedene Zwecke zu nutzen“, heißt es in der kürzlich veröffentlichten Studie mit dem Titel „Tracking Indoor Location, Movement and Desk Occupancy in the Workplace“ (Verfolgung von Standort, Bewegung und Schreibtischbelegung in Innenräumen am Arbeitsplatz), die untersucht, wie Bewegungssensoren und drahtlose Netzwerktechnologie in Gebäuden eingesetzt werden. „Ob absichtlich oder als Nebenprodukt, dazu gehören auch persönliche Daten über Mitarbeiter, ihre Bewegungen und ihr Verhalten.“