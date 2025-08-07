Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Olympia 2026 ruft

Die „Perle der Dolomiten“ macht sich fein!

Wintersport
07.08.2025 06:30
Die neue Bobbahn in Cortina nimmt Gestalt an.
Die neue Bobbahn in Cortina nimmt Gestalt an.(Bild: AP/Giovanni Auletta)

Von 6. bis 22. Februar 2026 veranstaltet Italien in einem fünfteiligen Veranstaltungscluster um Mailand und Cortina d’Ampezzo die 25. Olympischen Winterspiele – die „Krone“ stieß bei einem Lokalaugenschein im Nobel-Skiort unter der Tofana rund um die heiß diskutierte neue Bobbahn auf einen wahren Bauboom.

0 Kommentare

In fünf Clustern (Mailand, Cortina, Veltlin, Fleimstal und Verona) werden zwischen der Eröffnung im Mailänder San Siro Stadion und der Schlussfeier in der Arena von Verona 116 Wettkämpfe in acht Sportarten abgehalten. Komplette Neubauten waren nur zwei nötig: In der Santagiulia Ice Hockey Arena (für 16.000 Fans) werden in Mailand die Eishockey-Bewerbe stattfinden – die größten Wellen aber schlug die Errichtung des Cortina Sliding Centres für Bob, Rodeln und Skeleton im Olympia-Austragungsort von 1956.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Volker Silli
Volker Silli
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Wintersport
2026 schon abgesagt
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
Krone Plus Logo
Olympia 2026 ruft
Die „Perle der Dolomiten“ macht sich fein!
Krone Plus Logo
Speed-Coach Andi Evers
„Abfahrt muss endlich wieder die Nummer 1 werden!“
Kraft, Hörl und Co.
Verletzungssorgen: ÖSV-Adler sagen Starts ab!
Sperren drohen
Anzugskandal: FIS-Urteil in den kommenden Tagen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine