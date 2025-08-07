Die „Perle der Dolomiten“ macht sich fein!

In fünf Clustern (Mailand, Cortina, Veltlin, Fleimstal und Verona) werden zwischen der Eröffnung im Mailänder San Siro Stadion und der Schlussfeier in der Arena von Verona 116 Wettkämpfe in acht Sportarten abgehalten. Komplette Neubauten waren nur zwei nötig: In der Santagiulia Ice Hockey Arena (für 16.000 Fans) werden in Mailand die Eishockey-Bewerbe stattfinden – die größten Wellen aber schlug die Errichtung des Cortina Sliding Centres für Bob, Rodeln und Skeleton im Olympia-Austragungsort von 1956.