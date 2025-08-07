Die „Perle der Dolomiten“ macht sich fein!

Von 6. bis 22. Februar 2026 veranstaltet Italien in einem fünfteiligen Veranstaltungscluster um Mailand und Cortina d’Ampezzo die 25. Olympischen Winterspiele – die „Krone“ stieß bei einem Lokalaugenschein im Nobel-Skiort unter der Tofana rund um die heiß diskutierte neue Bobbahn auf einen wahren Bauboom.
In fünf Clustern (Mailand, Cortina, Veltlin, Fleimstal und Verona) werden zwischen der Eröffnung im Mailänder San Siro Stadion und der Schlussfeier in der Arena von Verona 116 Wettkämpfe in acht Sportarten abgehalten. Komplette Neubauten waren nur zwei nötig: In der Santagiulia Ice Hockey Arena (für 16.000 Fans) werden in Mailand die Eishockey-Bewerbe stattfinden – die größten Wellen aber schlug die Errichtung des Cortina Sliding Centres für Bob, Rodeln und Skeleton im Olympia-Austragungsort von 1956.
Kommentare
