Wie ein Homeoffice am Achensee Leben retten kann

Bootshaus wie ein echtes Büro hilft im Einsatzfall

Ein voll ausgebautes WLAN, mehrere Schreibtische und Sitzgelegenheiten sowie eine Küche machen das Haus am Wasser zu einem vollwertigen Büro. Auch Studenten nutzen die Räumlichkeiten und lernen dort. „Oft läuft es spontan ab, aber es hat viele Vorteile“, so Fankhauser. Zum einen ist fast immer jemand vor Ort, der die Lage vor einem Großeinsatz bereits beurteilen kann. „Das erspart viel Zeit und vor allem auch einiges an Kosten. Wir sprechen dann von einer Ausrückzeit von unter zehn Sekunden.“