Musks Video-KI erzeugt „spicy“ Fake-Nacktvideos

„Bin so glücklich, dass ich weine“

„Ich weine gerade“, schreibt etwa eine Userin, die ihre Mutter mit dem Tool „zum Leben erweckt hat“. „Meine Mama starb, als ich noch sehr jung war. Seit ich die bewegten Aufnahmen in den Zeitungen in den ,Harry Potter‘-Filmen gesehen hatte, wünsche ich mir diese auch in der Realität. Das ist nun der Fall. Ich sehe meine Mutter in Bewegung, sie winkt mir zu, und ich bin so glücklich, dass ich weine.“