Diese deutschen Legenden kickten auch in der MLS

Bastian Schweinsteiger

Nach seiner katastrophalen Zeit bei Manchester United entschied sich Bastian Schweinsteiger 2017 für einen Wechsel zu Chicago Fire. In Chicago spielte Schweinsteiger meist auf der für ihn ungewohnten Position des Innenverteidigers und avancierte ebenfalls schnell zum Publikumsliebling. Der Deutsche absolvierte 92 Spiele im Dress von Chicago Fire, wobei er sportlich keine großen Titel in Amerika feiern konnte – für die Entwicklung des Klubs war der Weltmeister allerdings goldwert. „Er hat uns auf die Weltkarte gesetzt“, lobte Club-Besitzer Joe Mansueto 2019 bei Schweinsteigers Abschied.