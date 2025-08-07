Nächstes Highlight: Startzusage für Super-Meeting!

Das ist der nächste Sprung auf der ohnehin schon steilen Karriereleiter des Enzo Diessl: Der 21-Jährige erhielt erstmals einen Startplatz in einem Rahmenbewerb der Diamond League! Österreichs U23-Europameister läuft am übernächsten Freitag (15. August) in Silesia in Polen die 110 m Hürden.
Auch wenn dies kein offizieller Bewerb der Diamond League ist, freut sich Enzo Diessl natürlich riesig über diese Startzusage. Übrigens steht er auch noch bei der Diamond League am 20. August in Lausanne auf der Warteliste. Dort sind die 110 m Hürden dann ein offizieller Bewerb der Königsklasse in der Leichtathletik.
Große Erfolge belohnt
Mit dem Start in Silesia wurden die großen Erfolge dieser Saison für Enzo Diessl belohnt. Neben dem EM-Gold in Bergen hat er zahlreiche Spitzenzeiten über die 110 m Hürden abgeliefert, da steigerte er auch seine persönliche Bestzeit schon auf 13,17 – grandios für einen 21-Jährigen. „Ich freue mich riesig auf das Rennen in Silesia, die Atmosphäre in dem großen Stadion ist dort gewaltig“, meinte Enzo Diessl, der hofft, dort „konkurrenzfähig“ zu sein. Derzeit befindet er sich in seiner letzten Vorbereitung auf die WM in Tokio.
