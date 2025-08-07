Nächstes Highlight: Startzusage für Super-Meeting!

Große Erfolge belohnt

Mit dem Start in Silesia wurden die großen Erfolge dieser Saison für Enzo Diessl belohnt. Neben dem EM-Gold in Bergen hat er zahlreiche Spitzenzeiten über die 110 m Hürden abgeliefert, da steigerte er auch seine persönliche Bestzeit schon auf 13,17 – grandios für einen 21-Jährigen. „Ich freue mich riesig auf das Rennen in Silesia, die Atmosphäre in dem großen Stadion ist dort gewaltig“, meinte Enzo Diessl, der hofft, dort „konkurrenzfähig“ zu sein. Derzeit befindet er sich in seiner letzten Vorbereitung auf die WM in Tokio.