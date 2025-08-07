Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Enzo Diessl

Nächstes Highlight: Startzusage für Super-Meeting!

Sport-Mix
07.08.2025 16:11
Enzo Diessl
Enzo Diessl(Bild: ÖLV / Wolf Amri )

Das ist der nächste Sprung auf der ohnehin schon steilen Karriereleiter des Enzo Diessl: Der 21-Jährige erhielt erstmals einen Startplatz in einem Rahmenbewerb der Diamond League! Österreichs U23-Europameister läuft am übernächsten Freitag (15. August) in Silesia in Polen die 110 m Hürden.

0 Kommentare

Auch wenn dies kein offizieller Bewerb der Diamond League ist, freut sich Enzo Diessl natürlich riesig über diese Startzusage. Übrigens steht er auch noch bei der Diamond League am 20. August in Lausanne auf der Warteliste. Dort sind die 110 m Hürden dann ein offizieller Bewerb der Königsklasse in der Leichtathletik.

Große Erfolge belohnt
Mit dem Start in Silesia wurden die großen Erfolge dieser Saison für Enzo Diessl belohnt. Neben dem EM-Gold in Bergen hat er zahlreiche Spitzenzeiten über die 110 m Hürden abgeliefert, da steigerte er auch seine persönliche Bestzeit schon auf 13,17 – grandios für einen 21-Jährigen. „Ich freue mich riesig auf das Rennen in Silesia, die Atmosphäre in dem großen Stadion ist dort gewaltig“, meinte Enzo Diessl, der hofft, dort „konkurrenzfähig“ zu sein. Derzeit befindet er sich in seiner letzten Vorbereitung auf die WM in Tokio.

Porträt von Olaf Brockmann
Olaf Brockmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
183.839 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
119.168 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
118.499 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1472 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1196 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
911 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Mehr Sport-Mix
Enzo Diessl
Nächstes Highlight: Startzusage für Super-Meeting!
Krone Plus Logo
Parkour-Star in China
Mit einem Salto beim Bundeskanzler vorgestellt
Lebenstraum erfüllt
EM-Limit geknackt! Da brachen bei Jan alle Dämme
Trailrunning-Wahnsinn
Brutal! 173 Kilometer durch die Tiroler Berge
WM-Vorqualifikation
88:76! Österreich siegt mit Pöltl gegen Bulgarien

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf