Minister: „Wir müssen von der Inflation runter!“

„Markteingriffe sind ja sowieso an der Tagesordnung, die gibt es jederzeit. Und die meisten Märkte funktionieren überhaupt nur, wenn der Staat Rahmenbedingungen schafft und eingreift“, so Marterbauer. Er verweist auf die von der Regierung eingeführte Mietpreisbremse und den Sozialtarif bei den Energiepreisen. „Jetzt können wir feststellen, dass in zwei weiteren Bereichen die Inflation zu hoch ist. Das eine ist die Gastronomie, ein Sektor, der sehr stark von öffentlichen Subventionen profitiert hat in der Covid-Krise und jetzt die Preise sehr stark erhöht. Das werden wir uns auch genauer anschauen, wie das passiert.“