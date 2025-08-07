Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kündigt „Lösung“ an

Minister: „Wir müssen von der Inflation runter!“

Innenpolitik
07.08.2025 15:05
Finanzminister Marterbauer beim „Krone“-Sommergespräch mit Franz Schellhorn
Finanzminister Marterbauer beim „Krone“-Sommergespräch mit Franz Schellhorn(Bild: Eva Manhart)

„Die Bundesregierung wird wie bei den Mieten und bei den Energiepreisen eine Lösung finden.“ Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) kündigt im „Krone“-Gespräch (das gesamte Interview erscheint am Sonntag) eine baldige Lösung für steigende Lebensmittelpreise an. Den Einwand, dass Markteingriffe zu Knappheit führen, weist der Minister zurück.

0 Kommentare

„Markteingriffe sind ja sowieso an der Tagesordnung, die gibt es jederzeit. Und die meisten Märkte funktionieren überhaupt nur, wenn der Staat Rahmenbedingungen schafft und eingreift“, so Marterbauer. Er verweist auf die von der Regierung eingeführte Mietpreisbremse und den Sozialtarif bei den Energiepreisen. „Jetzt können wir feststellen, dass in zwei weiteren Bereichen die Inflation zu hoch ist. Das eine ist die Gastronomie, ein Sektor, der sehr stark von öffentlichen Subventionen profitiert hat in der Covid-Krise und jetzt die Preise sehr stark erhöht. Das werden wir uns auch genauer anschauen, wie das passiert.“

Fällt der „Österreichaufschlag“?
Das Zweite seien die Lebensmittelpreise. „Mir geht es darum, dass man ein Augenmerk darauf legt und schaut, was kann man da tun. Preisregulierung umfasst ganz viele verschiedene Instrumente. Ich ziele jetzt vor allem ab auf mehr Transparenz, auf die Frage der ,Shrinkflation‘ (das Verkleinern von Packungsinhalten), aber auch auf die Frage, ob nicht internationale Lebensmittelkonzerne Österreich schlechter behandeln als andere große Länder, also einen Österreichaufschlag, der sich dann in Lebensmittelpreisen niederschlägt.“

Lesen Sie auch:
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Kommt Preisbremse?
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
06.08.2025
Warnendes Beispiel
Eingriffe in den Markt können zu Knappheit führen
06.08.2025

Rund 20 Prozent der jetzigen Inflationsrate kommen aus den Lebensmitteln und deshalb sei es wichtig, das auch zum Thema zu machen. Wir müssen von der Inflationsrate herunterkommen, „weil hohe Inflation für den Standort gefährlich ist, die Lohnverhandlungen erschwert und vor allem negative soziale Effekte hat“, betonte der Finanzminister. Und deshalb müsse sich die Politik überlegen, wie sie in verschiedene Märkte eingreifen könne.

ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti
ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Die ÖVP hat klar gegen „klassische Eingriffe“ in die Lebensmittelpreise gestellt. Sollten die Preise jedoch davongaloppieren, würde man auf andere Weise schon eingreifen, sagt Generalsekretär Nico Marchetti.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Bundesregierung
InflationRegierungGastronomieKrise
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Reine Schikane?
Freeport leidet unter Dauer-Kontrollen an Grenze
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter freut sich über den Freispruch.
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
177.753 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
117.453 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
117.108 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1471 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1196 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
911 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Mehr Innenpolitik
Kündigt „Lösung“ an
Minister: „Wir müssen von der Inflation runter!“
Vorbereitungen laufen
Gipfeltreffen von Trump und Putin nächste Woche
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Marchetti teilt aus
„Faulste Partei Österreichs“: ÖVP-Attacke auf FPÖ
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf