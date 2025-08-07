Swift-Anschlagspläne: Weitere Festnahme im Umfeld

Im Umfeld von Beran A., der einen Anschlag auf das am 9. August 2024 vorgesehene Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion geplant haben soll, ist eine weitere Festnahme erfolgt.
Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bestätigte, dass für einen ebenfalls 20-Jährigen die U-Haft beantragt worden sei. Der Mann soll mit Beran A. in Kontakt gestanden sein. Laut Habitzl ist die jüngste Festnahme am Mittwoch in Wiener Neustadt erfolgt. Der Sprecher betonte, dass es keine Hinweise auf eine Beteiligung des 20-Jährigen am mutmaßlichen Swift-Attentat gebe.
Kindesmissbrauchsmaterial sichergestellt
Ermittelt werde wegen terroristischer Vereinigung, Erpressung, nach dem Waffengesetz sowie wegen bildlichen sexual bezogenen Kindesmissbrauchsmaterials und bildlicher sexual bezogenen Darstellungen minderjähriger Personen.
U-Haft verlängert
Indes hat das Wiener Landesgericht für Strafsachen die über den exakt vor einem Jahr festgenommenen Beran A. verhängte U-Haft zuletzt um zwei weitere Monate verlängert. Die nächste reguläre Haftprüfung sei am 8. September vorgesehen, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn mit.
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien gegen Beran A. sind weiter am Laufen. Er war am 7. August 2024 und damit zwei Tage vor dem Auftritt von Taylor Swift im Ernst-Happel-Stadion festgenommen worden, bei dem er den Strafverfolgungsbehörden einen Terror-Anschlag auf Fans der Pop-Größe umsetzen wollte.
