Swift-Anschlagspläne: Weitere Festnahme im Umfeld

Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bestätigte, dass für einen ebenfalls 20-Jährigen die U-Haft beantragt worden sei. Der Mann soll mit Beran A. in Kontakt gestanden sein. Laut Habitzl ist die jüngste Festnahme am Mittwoch in Wiener Neustadt erfolgt. Der Sprecher betonte, dass es keine Hinweise auf eine Beteiligung des 20-Jährigen am mutmaßlichen Swift-Attentat gebe.