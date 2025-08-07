Autoverleiher kassiert Raucher und Temposünder ab
Fragwürdige Verträge
Konsumentenschützer prüfen die Vertragsklauseln eines Verleihers von Transportern, der im Internet günstige Tarife anbietet. Wer mietet, ist im Fahrzeug voll überwacht und kann dann böse Überraschungen erleben. Für Schnellfahren und Qualmen werden Strafen fällig.
Da konnte Thomas J. nur noch ungläubig auf seine Kontoinformation schauen: Er hatte über die Firma „123 Transporter“ einen Kleinbus gemietet und musste dafür gleich viermal an das private Unternehmen Strafe zahlen, weil er zu schnell unterwegs war. Der Salzburger wandte sich an die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer.
