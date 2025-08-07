US-Zölle: Unsicherheit könnte Folgen verschlimmern

Die von Donald Trump angeordneten Handelsmaßnahmen sollten planmäßig um Mitternacht (Ortszeit Washington; Donnerstag 6.00 Uhr MESZ) in Kraft treten, wie der US-Präsident wenige Minuten zuvor auf seiner Plattform Truth Social bestätigte.

„Unsicherheit ist schwerer zu quantifizieren“

Nach Berechnungen des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) dürften die US-Zölle die österreichische Wirtschaftsleistung kurzfristig um 0,1 bis 0,2 Prozent nach unten drücken. Die unmittelbaren Auswirkungen der Zölle auf die Wirtschaft hierzulande seien berechenbar, „aber die Unsicherheit (...) ist schwerer zu quantifizieren“, sagte Felbermayr am Donnerstag im Ö1-„Mittagsjournal“. Demnach könne der negative Effekt aufgrund von Unsicherheiten auch größer ausfallen. Dazu zählen laut Felbermayr etwa die Streitigkeiten in der Interpretation des Deals zwischen der EU und den USA. Auch sei nicht sicher, ob es langfristig bei dem Zollsatz von 15 Prozent bleibe, oder ob die USA die Zölle in Zukunft doch wieder anheben.