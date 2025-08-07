Warum diesem Pensionisten die Reha verwehrt blieb

Die Geschichte von Franz Meisetschläger bewegte die „Krone“-Leser – vor Kurzem stürzte der 81-Jährige zuhause, eine Reha wurde aber von der PVA abgelehnt. Nach unserem Bericht gingen die Wogen hoch. So schilderte jetzt etwa Andreas B.: „Bei mir wurde 2018 Multiple Sklerose festgestellt. Ich nehme Medikamente, beginnende Schübe werden mit Cortison behandelt. Auch regelmäßige Reha-Aufenthalte halfen mir bisher immer.“