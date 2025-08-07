Warum diesem Pensionisten die Reha verwehrt blieb
Die PVA erklärt
Nach einem „Krone“-Bericht über die Ablehnung des Reha-Antrags von Franz Meisetschläger (81) aus Schwanenstadt (OÖ) meldeten sich zahlreiche Betroffene. Da ist von „Schimmelbriefen“ und „System“ die Rede. Doch die PVA nennt jetzt plausible Gründe für die Absage.
Die Geschichte von Franz Meisetschläger bewegte die „Krone“-Leser – vor Kurzem stürzte der 81-Jährige zuhause, eine Reha wurde aber von der PVA abgelehnt. Nach unserem Bericht gingen die Wogen hoch. So schilderte jetzt etwa Andreas B.: „Bei mir wurde 2018 Multiple Sklerose festgestellt. Ich nehme Medikamente, beginnende Schübe werden mit Cortison behandelt. Auch regelmäßige Reha-Aufenthalte halfen mir bisher immer.“
Kommentare
