Ex-„Superman“ beim ICE

Dean Cain will für die USA Migranten abschieben

Society International
07.08.2025 15:35
Ex-Superman Dean Cain will die „Sicherheit aller Amerikaner garantieren“ und heuert will für die ...
Ex-Superman Dean Cain will die „Sicherheit aller Amerikaner garantieren“ und heuert will für die US-Einwanderungsbehörde arbeiten.(Bild: Krone KREATIV/MediaPunch / Action Press / picturedesk.com Everett Collection / picturedesk.com)

Der US-Schauspieler Dean Cain, bekannt aus der TV-Serie „Superman – Die Abenteuer von Lois & Clark“ aus den 1990er-Jahren, will bei der US-Einwanderungsbehörde ICE anheuern und bei der umstrittenen Abschiebung von Migranten ohne Papiere helfen.

Das sagte der 59-Jährige in einem Video auf Instagram. Er ermutigte zugleich andere, sich ebenfalls bei der Behörde zu bewerben.

„ICE nimmt die Schlimmsten der Schlimmsten fest und holt sie von der Straße“, sagte Cain in dem Video unter anderem. Dazu gehörten Mörder, Terroristen, Drogenhändler und andere Kriminelle. „Ich möchte helfen, die Sicherheit aller Amerikaner zu garantieren, nicht nur darüber zu reden.“ Cain ist eigenen Angaben zufolge unter anderem Reservepolizist.

In den sozialen Medien – wir hier auf X – ruft Cain dazu auf, ICE beizutreten und wie er dabei zu helfen, kriminelle Migranten abzuschieben: 

10.000 neue Stellen
Im Zuge der Abschiebepolitik von US-Präsident Donald Trump wollen die USA bei ICE rund 10.000 neue Stellen schaffen. Cain sagte in einer TV-Show im Sender Fox News am Mittwoch, er hoffe, dass dieses Rekrutierungsziel schnell erreicht werde.

In seinem Video betonte er unter anderem zahlreiche finanzielle Vorteile, die mit einer solchen Stelle bei der Behörde verbunden seien. Auch Medien wie „New York Times“ oder „Politico“ berichteten über die Anreize für Interessenten.

Porträt von krone.at
krone.at
Folgen Sie uns auf