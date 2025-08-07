Wo sollen Pflegetiere vom Haus des Meeres hin?

Haltung mit Herausforderungen

„Reptilien sind Tiere mit besonderen Ansprüchen in der Haltung. Sie sind von ihrem Pfleger und ihrer Umgebung total abhängig“, erklärt der Reptilien- und Amphibienexperte Werner Stangl, der dem Verein ebenso seine Hilfe auf der Suche nach passenden Besitzern für die Tiere angeboten hatte. Neulinge müssen sich in die Thematik komplett einlesen und informieren. Ihnen muss bewusst sein: „Terrarien benötigen viel Technik, um das nötige Klima für die Tiere herzustellen. Das bedeutet natürlich auch erhöhte Stromkosten“, weist Experte Stangl hin.