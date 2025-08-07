Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Aus für Verein

Wo sollen Pflegetiere vom Haus des Meeres hin?

Klima & Umwelt
07.08.2025 16:00
Werner Stangl weiß, was bei der Pflege von Amphibien und Reptilien wichtig ist.
Werner Stangl weiß, was bei der Pflege von Amphibien und Reptilien wichtig ist.(Bild: Krone KREATIV/Haus des Meeres, Christian Jauschowetz)

Nach 35 Jahren kümmert sich nicht mehr der Verein „Blauer Kreis“ um hilfsbedürftige Reptilien und Amphibien, sondern das Wiener Haus des Meeres selbst. Einige Tiere müssen neue Besitzer finden. Der steirische Reptilienexperte Werner Stangl sprach mit der „Krone“ darüber, wie schwierig die Haltung ist – und wie wichtig Auffangstationen sind. 

0 Kommentare

Zwei Bartagamen, zwei Wundergeckos, zwei Leopardengeckos, ein Königspython, eine Boa und ein Mauergecko: Es ist eine illustre Liste an Noch-Bewohnern des Tierheims im Haus des Meeres. Sie alle sollen aktuell in der sanierungsbedürftigen Auffangstation ausharren und nun von hausinternen Tierpflegern versorgt werden. Am liebsten wäre den Verantwortlichen wohl, wenn die Tiere bald neue Besitzer finden. Doch diese müssen so einiges beachten.

Die alte Auffangstation ist in die Jahre gekommen. Noch immer warten Tiere auf neue Halter.
Die alte Auffangstation ist in die Jahre gekommen. Noch immer warten Tiere auf neue Halter.(Bild: Groh Klemens)

Haltung mit Herausforderungen
„Reptilien sind Tiere mit besonderen Ansprüchen in der Haltung. Sie sind von ihrem Pfleger und ihrer Umgebung total abhängig“, erklärt der Reptilien- und Amphibienexperte Werner Stangl, der dem Verein ebenso seine Hilfe auf der Suche nach passenden Besitzern für die Tiere angeboten hatte. Neulinge müssen sich in die Thematik komplett einlesen und informieren. Ihnen muss bewusst sein: „Terrarien benötigen viel Technik, um das nötige Klima für die Tiere herzustellen. Das bedeutet natürlich auch erhöhte Stromkosten“, weist Experte Stangl hin.

Reptilien- und Amphibienexperte Stangl sprach mit der „Krone“ über Schwierigkeiten bei der ...
Reptilien- und Amphibienexperte Stangl sprach mit der „Krone“ über Schwierigkeiten bei der Haltung der Tiere.(Bild: Stangl/zVg)

Was passiert, wenn Halter stirbt? 
Viele Reptilien, Schildkröten etwa, erreichen ein hohes Alter. Wer übernimmt diese, wenn Herrl oder Frauerl zu alt sind oder versterben? Und im Falle einer Mietwohnung – sind Reptilien erlaubt oder nicht?

Tatsache ist auch, dass auf Reptilien spezialisierte Tierärzte absolute Mangelware sind. Wo bringe ich also meinen Begleiter hin, wenn er verletzt oder krank ist? Fakt ist, es gibt viel zu bedenken, so ein Tier schafft man sich nicht leichtfertig an. 

Zitat Icon

Reptilien haben leider keine Lobby und keine politische Unterstützung. Der Kuschelfaktor fehlt eben.

Der steirische Reptilien- und Amphibienexperte Werner Stangl

Viel zu wenige Stationen für Reptilien
Da es, wie bei allen anderen Tieren auch, immer wieder Besitzer gibt, die mit der Haltung schlussendlich überfordert sind, haben Auffangstationen eine enorm wichtige Bedeutung. Doch auch diese sind Mangelware!

Lesen Sie auch:
Viel Platz ist im Haus des Meeres, aber offenbar kein Platz mehr für den Verein „Blauer Kreis“.
Aus für Tierheim
Haus des Meeres wirft Verein nach 35 Jahren hinaus
07.08.2025

„Reptilien haben leider keine Lobby und keine politische Unterstützung. Der Kuschelfaktor fehlt eben“, seufzt Stangl. In der Steiermark leitet er den Reptilien- und Amphibien-Notdienst. Eine Auffangstation gibt es allerdings nicht. „Deswegen nutzen wir nach dem Einsammeln von Exoten unsere privaten Netzwerke, um dauerhaft gute Plätze für sie zu finden. Und das ohne Kostenzufuhr, wir machen das alles ehrenamtlich!“

Porträt von Monika König-Krisper
Monika König-Krisper
Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
13° / 27°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
13° / 27°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
12° / 27°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
12° / 27°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
10° / 27°
Symbol heiter

krone.tv

Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter freut sich über den Freispruch.
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
183.839 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
119.168 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
118.499 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1472 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1196 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
911 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Mehr Klima & Umwelt
Nach Aus für Verein
Wo sollen Pflegetiere vom Haus des Meeres hin?
Krone Plus Logo
Kraftwerk Simmering
„Krone“ im Herzen der Wiener Stromerzeugung
Zu kalt für Larven
Diesen Sommer plagen die Wiener weniger Gelsen
Krone Plus Logo
Debatte entbrannt
Was tun gegen Müllberge durch Pfandsammler?
Krone Plus Logo
Gärtner zu Klimawandel
Werden in Wien bald überall die Palmen wachsen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf