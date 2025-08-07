2 Beats-Exemplare von refurbed zu gewinnen

Musikgenuss in Bestform: Für zwei „Krone“-Leser gibt’s diesen Sommer Beats auf die Ohren! refurbed verlost 2× Beats Solo 4 Wireless in „Warm White“ – stylisch, nachhaltig und mit bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit. Jetzt mitmachen & gewinnen!
Das Smartphone ist sowieso immer mit dabei – aber welches Technik-Gadget darf sonst auf keinen Fall fehlen, wenn’s in den Sommerurlaub geht? refurbed wollte es genau wissen und hat die Österreicher gefragt. Das Ergebnis? Kopfhörer und Kamera sind die unangefochtenen Favoriten im Reisegepäck.
Fast jeder Dritte schwört auf Musik unterwegs: Ohne Kopfhörer oder Bluetooth-Box läuft im Urlaub gar nichts. Ebenso wichtig ist für viele eine Kamera – schließlich will man die schönsten Urlaubsmomente für später festhalten. Weniger hoch im Kurs stehen dagegen Tablet, Smartwatch oder Laptop. Besonders das Tablet bleibt bei vielen zu Hause – ein Zeichen dafür, dass die Österreicher im Urlaub lieber auf echte Erlebnisse als auf Displays setzen.
Beats Solo 4 Wireless – der perfekte Sommer-Sound
Wer im Urlaub Wert auf starken Klang legt, ist mit den Beats Solo 4 Wireless bestens beraten. Die kabellosen Kopfhörer punkten mit modernster Technik, angenehmem Tragegefühl und coolem Design – ideal für lange Reisen, entspannte Strandtage oder den Citytrip mit Soundtrack. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden bieten sie durchgehenden Musikgenuss – ganz ohne ständiges Nachladen. Dank Bluetooth 5.3 verbinden sich die Beats blitzschnell und stabil mit dem Smartphone oder Tablet. Und mit nur 217 Gramm Gewicht sowie weich gepolsterten Ohrmuscheln sitzen sie selbst nach Stunden noch bequem.
Die Beats sind wie alle Produkte des Online-Marktplatzes refurbed professionell aufbereitet. „refurbished“ Produkte sind damit nachhaltiger und günstiger als der Neukauf - das freut die Umwelt und in der Geldbörse bleibt mehr für den nächsten Urlaubstrip.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun 2 Exemplare der Beats Solo 4 Wireless in der Farbe Warm White von refurbed. Einfach das untenstehende Teilnahmeformular bis zum Teilnahmeschluss am 15. August, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
