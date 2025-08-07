2 Beats-Exemplare von refurbed zu gewinnen

Fast jeder Dritte schwört auf Musik unterwegs: Ohne Kopfhörer oder Bluetooth-Box läuft im Urlaub gar nichts. Ebenso wichtig ist für viele eine Kamera – schließlich will man die schönsten Urlaubsmomente für später festhalten. Weniger hoch im Kurs stehen dagegen Tablet, Smartwatch oder Laptop. Besonders das Tablet bleibt bei vielen zu Hause – ein Zeichen dafür, dass die Österreicher im Urlaub lieber auf echte Erlebnisse als auf Displays setzen.