Polizei warnt WAC: „Keine Trikots und Fanartikel!“

Döbling plant Lugner-Platz – Familie trauert still
Erster Todestag
Griechische Polizei warnte den WAC vorm Duell mit PAOK: „Nur ja keine Fahnen und keine Fan-Leiberln!“ Das Stadion ist bereits ausverkauft.
Die „Wölfe“ machen das Dutzend voll! Im bereits 12. Europacup-Duell – nach zwei Saison internationaler „Pause“ – baut sich vor den Kärntner heute in der Europa League erstmals eine griechische Mannschaft auf. PAOK Saloniki, 1985 unter Rapid-Legende „Schani“ Skocik Meister und zuletzt fünf Saisonen lang Brötchengeber von Ex-Rapid-Kapitän Stefan Schwab, wurde letztes Jahr mit 17 Punkten Rückstand auf Meister Olympiakos Dritter – und absolviert – da die Liga erst am 23. August beginnt- heute das erste Pflichtspiel.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.