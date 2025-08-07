Polizei warnt WAC: „Keine Trikots und Fanartikel!“

Die „Wölfe“ machen das Dutzend voll! Im bereits 12. Europacup-Duell – nach zwei Saison internationaler „Pause“ – baut sich vor den Kärntner heute in der Europa League erstmals eine griechische Mannschaft auf. PAOK Saloniki, 1985 unter Rapid-Legende „Schani“ Skocik Meister und zuletzt fünf Saisonen lang Brötchengeber von Ex-Rapid-Kapitän Stefan Schwab, wurde letztes Jahr mit 17 Punkten Rückstand auf Meister Olympiakos Dritter – und absolviert – da die Liga erst am 23. August beginnt- heute das erste Pflichtspiel.