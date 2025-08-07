Prinzessin Anne: So lange will sie noch arbeiten

Der königliche Fahrplan steht fest!

Angeblich wird die Prinzessin in den nächsten Jahren ganz normal weiterarbeiten. Erst wenn sie knackige 80 Jahre alt wird, will sie „ein bisschen kürzertreten“, um sich dann mit 90 Jahren komplett aus ihren royalen Pflichten zurückzuziehen! Ein Insider, der der Prinzessin sehr nahesteht, verriet: „Sie hat gesagt, ihr Plan ist es, bis sie 80 ist, weiterzuarbeiten, dann ein bisschen kürzertreten und dann dem (verstorbenen) Herzog von Edinburgh nacheifern und mit 90 komplett aufhören.“