Nein zu royaler Rente!

Prinzessin Anne: So lange will sie noch arbeiten

Royals
07.08.2025 16:00
Prinzessin Anne hat klare Vorstellungen davon, wann und wie sie einmal in Pension geht. Mit 75 ...
Prinzessin Anne hat klare Vorstellungen davon, wann und wie sie einmal in Pension geht. Mit 75 jedenfalls noch nicht.(Bild: AP/Aaron Chown)

Mit 75 jedenfalls noch nicht. Mit 75 Jahren ist für die meisten Schluss mit der Arbeit – doch Prinzessin Anne hat da ganz andere Pläne! Von Ruhestand keine Spur: Die fleißigste Royal will noch JAHRE weiterarbeiten!

Prinzessin Anne, die am 15. August ihren 75. Geburtstag feiert, hat Gerüchte um einen baldigen Ruhestand energisch dementiert. Insider verrieten der „Sunday Times“: Die Prinzessin denkt gar nicht daran, kürzerzutreten!

Der königliche Fahrplan steht fest!
Angeblich wird die Prinzessin in den nächsten Jahren ganz normal weiterarbeiten. Erst wenn sie knackige 80 Jahre alt wird, will sie „ein bisschen kürzertreten“, um sich dann mit 90 Jahren komplett aus ihren royalen Pflichten zurückzuziehen! Ein Insider, der der Prinzessin sehr nahesteht, verriet: „Sie hat gesagt, ihr Plan ist es, bis sie 80 ist, weiterzuarbeiten, dann ein bisschen kürzertreten und dann dem (verstorbenen) Herzog von Edinburgh nacheifern und mit 90 komplett aufhören.“

Das ist ganz im Sinne ihres Vaters, Prinz Philip, der sich erst 2017 im stolzen Alter von 96 Jahren zur Ruhe setzte. Damit würde Prinzessin Anne ihrem Vater nacheifern und noch unglaubliche 15 Jahre lang hart arbeiten!

Kein Medientrubel zum Geburtstag – nur die Pflicht ruft!
Während andere Royals ihren runden Geburtstag mit großem Pomp und Medieninterviews feiern, lehnt Prinzessin Anne das strikt ab. Keine Fotoshootings, keine exklusiven Gespräche! Die einzige öffentliche Geste zum 75. ist eine spezielle Münze, die von der Royal Mint herausgegeben wurde.

Stattdessen hat die Prinzessin im Juni einen Empfang im Buckingham Palace gegeben, an dem Vertreter von über 100 Wohltätigkeitsorganisationen teilnahmen, die von ihr unterstützt werden.

Ihr Privatsekretär, Colonel John Boyd, betonte dort Annes unermüdlichen Einsatz:  „Es wird Sie wahrscheinlich nicht überraschen, angesichts der Verpflichtung Ihrer Königlichen Hoheit Ihnen allen gegenüber, dass die Prinzessin diesen Meilenstein feiern möchte, indem sie das wiederholt, was sie bei früheren wichtigen Geburtstagen getan hat, und dieses Wohltätigkeitsforum abhält … um erneut zu verstehen, wie sie Ihnen helfen kann, in einer Zeit, in der der dritte Sektor vor beispiellosen Herausforderungen und Transformationen steht.“

Es scheint, als ob Prinzessin Anne ihren royalen Pflichten auch weiterhin mit vollem Einsatz nachkommen wird. Was für eine bewundernswerte Arbeitsmoral!

Pamela Fidler-Stolz
