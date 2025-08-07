Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Rund 20 Jahre lang

Das Phantom: Wie Benko seinen Freund bezahlen ließ

Wirtschaft
07.08.2025 08:00
Signa-Gründer René Benko
Signa-Gründer René Benko(Bild: Krone KREATIV/EPA/Christian Bruna, Karl Schöndorfer)

Bis Ende 2023 fand sich auf der Gehaltsliste der Signa Holding ein fürstlich entlohnter „Außendienstmitarbeiter“, der als Vertrauter von Unternehmensgründer René Benko gilt. Als er gekündigt werden sollte, drohte er Benko: „Willst du einen Krieg mit mir beginnen?“

0 Kommentare

Ende Oktober 2023 steht das Signa-Imperium vor dem Aus. Die Holding-Geschäftsführer Marcus Mühlberger und Christoph Stadlhuber beginnen mit der Abwicklung, Mitarbeiter sollen gekündigt werden. Beim Durchforsten der Personalakten fällt ein Name auf: R. – ein Mann, der offenbar seit rund 20 Jahren auf der Gehaltsliste steht, den jedoch kaum jemand je gesehen hat.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Rainer Fleckl
Rainer Fleckl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Weit abseits der Front
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
Wladimir Putin will offenbar keinen Deal, sondern einen Sieg in der Ukraine.
„Von Sieg überzeugt“
Insider: Putin wird Trumps Ultimatum ignorieren
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Nach Trumps U-Booten
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
Eine blutige israelische Flagge bei einer pro-palästinensischen Kundgebung in Mexiko
„Kein gerechter Krieg“
Ex-Sicherheitschefs für Ende der Gaza-Offensive
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
125.917 mal gelesen
Krone Plus Logo
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Formel 1
„Unnötig!“ Auch Wurz und ORF-Mann schütteln Kopf
114.945 mal gelesen
Alexander Wurz (li.) und Ernst Hausleitner
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
109.246 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1439 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1195 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
1159 mal kommentiert
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Rund 20 Jahre lang
Das Phantom: Wie Benko seinen Freund bezahlen ließ
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Krone Plus Logo
Industriespionagekrimi
Warum TSMC für Taiwan eine Lebensversicherung ist
Zölle werden schlagend
Handelskrieg mit Trump: Jetzt wehrt sich Brasilien
Bundesländer-Vergleich
Wo Frauen viel weniger Pension erhalten als Männer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf