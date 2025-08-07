Das Phantom: Wie Benko seinen Freund bezahlen ließ

Döbling plant Lugner-Platz – Familie trauert still
Erster Todestag
Bis Ende 2023 fand sich auf der Gehaltsliste der Signa Holding ein fürstlich entlohnter „Außendienstmitarbeiter“, der als Vertrauter von Unternehmensgründer René Benko gilt. Als er gekündigt werden sollte, drohte er Benko: „Willst du einen Krieg mit mir beginnen?“
Ende Oktober 2023 steht das Signa-Imperium vor dem Aus. Die Holding-Geschäftsführer Marcus Mühlberger und Christoph Stadlhuber beginnen mit der Abwicklung, Mitarbeiter sollen gekündigt werden. Beim Durchforsten der Personalakten fällt ein Name auf: R. – ein Mann, der offenbar seit rund 20 Jahren auf der Gehaltsliste steht, den jedoch kaum jemand je gesehen hat.
