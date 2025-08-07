Das Phantom: Wie Benko seinen Freund bezahlen ließ

Ende Oktober 2023 steht das Signa-Imperium vor dem Aus. Die Holding-Geschäftsführer Marcus Mühlberger und Christoph Stadlhuber beginnen mit der Abwicklung, Mitarbeiter sollen gekündigt werden. Beim Durchforsten der Personalakten fällt ein Name auf: R. – ein Mann, der offenbar seit rund 20 Jahren auf der Gehaltsliste steht, den jedoch kaum jemand je gesehen hat.