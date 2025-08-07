Über Rücktrittswunsch kann Dornauer „nur lachen“

Mit einem Seitenhieb auf die aktuellen Umfragewerte der SPÖ Tirol reagiert Georg Dornauer auf jüngste Aussagen von Landesparteichef Philip Wohlgemuth, wonach er 2027 nicht mehr mit einer Kandidatur Dornauers rechne. Für den steht fest: Jetzt ist es Zeit für politische Arbeit – nicht für parteiinterne Planspiele.
„Ich nehme zur Kenntnis, dass sich der Landesparteivorsitzende bereits Gedanken über meine Kandidatur im Jahr 2027 macht. Das ehrt mich – zeigt es doch, dass mein politisches Wirken auch intern Spuren hinterlässt“, bestätigte Georg Dornauer der „Krone“ eine Meldung der APA. Dort hatte Tirols Landeshauptmannstellvertreter und SPÖ-Chef Philip Wohlgemuth erklärt, dass er mit dem Polit-Rückzug seines Vorgängers Georg Dornauer im Zuge der Landtagswahl 2027 rechnet. „Ich gehe nicht davon aus, dass er dann noch einmal kandidieren wird.“
Mit Blick auf die aktuellen Umfragewerte der Tiroler SPÖ setzt Dornauer zur inhaltlichen Klarstellung an: „Die derzeitigen rund elf Prozent statt der 17 Prozent und mehr unter meiner Führung sind wohl auch eine Folge der überzogenen parteiinternen Reaktion auf meinen verunglückten Jagdausflug. Vielleicht hätte man damals besser die Kirche im Dorf lassen sollen.“
