Über Rücktrittswunsch kann Dornauer „nur lachen“

„Ich nehme zur Kenntnis, dass sich der Landesparteivorsitzende bereits Gedanken über meine Kandidatur im Jahr 2027 macht. Das ehrt mich – zeigt es doch, dass mein politisches Wirken auch intern Spuren hinterlässt“, bestätigte Georg Dornauer der „Krone“ eine Meldung der APA. Dort hatte Tirols Landeshauptmannstellvertreter und SPÖ-Chef Philip Wohlgemuth erklärt, dass er mit dem Polit-Rückzug seines Vorgängers Georg Dornauer im Zuge der Landtagswahl 2027 rechnet. „Ich gehe nicht davon aus, dass er dann noch einmal kandidieren wird.“