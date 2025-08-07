Adresse und Foto geteilt: So wehrt sich Frau jetzt

Frau nahm selbst Kontakt zu dem Mann auf

Die Frau ging einen ungewöhnlich direkten Weg: Sie nahm selbst Kontakt zu dem Mann auf. „Anfangs reagierte er angriffslustig, erst als ihm klar wurde, dass es ernst wird, folgte eine Entschuldigung – zunächst halbherzig, dann glaubwürdiger“, schreibt sie. Sie brachte den Fall zur Anzeige. „Nun liegt die Sache bei der Staatsanwaltschaft und wird rechtlich geprüft.“ Ihr Ziel: Klarzumachen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist.