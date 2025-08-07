„Mit diesem Team hätte es jeder Trainer geschafft“

„Als Spieler habe ich jede Sekunde genossen, da war ich emotional. Aber der Trainerjob geht mir keine Sekunde ab, da muss man ein Vorbild sein. Wenn ich sehe, wie heute die Trainer vor der Bank herumturnen, das geht gar nicht. Und wennst drei Spiele verlierst, bist du vielleicht gestanzt.“ Vor einem Vierteljahrhundert zog Herbert Prohaska einen Schlussstrich hinter seine zweite Laufbahn. Bereut hat er das nie. Doch der Reihe nach: