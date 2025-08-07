„Mit diesem Team hätte es jeder Trainer geschafft“

Am Freitag feiert Österreichs Jahrhundert-Fußballer seinen 70. Geburtstag. Im zweiten Teil der „Krone“-Serie wird seine erfolgreiche Laufbahn auf der Trainerbank unter die Lupe genommen – bei der Austria und als Teamchef. Welche Rollen Joschi Walter und Beppo Mauhart spielten, sein Erfolgsrezept, „Glücksbringer“ Baric und das plötzliche Ende in Valencia.
„Als Spieler habe ich jede Sekunde genossen, da war ich emotional. Aber der Trainerjob geht mir keine Sekunde ab, da muss man ein Vorbild sein. Wenn ich sehe, wie heute die Trainer vor der Bank herumturnen, das geht gar nicht. Und wennst drei Spiele verlierst, bist du vielleicht gestanzt.“ Vor einem Vierteljahrhundert zog Herbert Prohaska einen Schlussstrich hinter seine zweite Laufbahn. Bereut hat er das nie. Doch der Reihe nach:
