Mit Feuerwehr-Werkzeug Bankomat aufgebrochen

Bandenchef entschuldigt sich

Weil der Drahtzieher (48) bei seinem Prozess in Eisenstadt einen weiteren Mann ins Spiel gebracht hatte, der beim Bankomat-Coup mit von der Partie gewesen sein soll, wurde eine internationale Fahndung eingeleitet. Mit Erfolg. Am Donnerstag saß der Serbe auf der Anklagebank, der auffällig oft die Identität gewechselt hat. „Wie oft weiß ich gar nicht. Ich habe mehrmals um Asyl angesucht.“ Ja, bei den Feuerwehren sei er dabei gewesen. Als Fahrer. „Aber ich bin nicht ausgestiegen“, sagte der 47-Jährige. „Der Rest stimmt einfach nicht.“ Das bestätigte auch der Bandenchef – via Video-Konferenz entschuldigte er sich schließlich für die Falschaussage. „Er hätte ja gar nicht stehlen können, weil er nicht so schnell laufen kann wie wir. Es tut mir leid.“