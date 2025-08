Was ChatGPT mit Ihren intimen Geheimnissen macht

Der Umgang mit Künstlicher Intelligenz – etwa generativen KI-Tools wie ChatGPT – ruft in den Österreichern und Österreicherinnen noch große Skepsis hervor. Zwar haben laut einer Befragung der Statistik Austria knapp ein Drittel (31 Prozent) der Bevölkerung schon einmal eines verwendet, die Nutzungsintensität ist aber gering. Nur vier Prozent nutzten generative KI-Tools in den letzten drei Monaten vor der Befragung täglich oder fast täglich, neun Prozent zumindest einmal pro Woche und 15 Prozent weniger als einmal pro Woche. Als Grund für die Nichtnutzung wurde am häufigsten fehlender Bedarf genannt.