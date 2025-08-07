Amoklauf-Einsatz: „Alle hatten Angst, wir auch“

Marlon Kapun, Marie Matlschweiger, David Wuchta und 48 weitere Zivildiener und Absolventinnen eines Sozialjahres standen beim Amoklauf am Grazer BORG Dreierschützengasse im Einsatz. Am Mittwoch wurden sie dafür ausgezeichnet. Der „Krone“ schildern die jungen Helden ihr dramatisches Erlebnis.
„Schießerei“ und „Schule“, das waren die Alarmstichworte, die sich bei David Wuchta im Gedächtnis eingebrannt haben. Am 10. Juni befand sich der Rotkreuz-Zivildiener nach einem Patiententransport im Grazer LKH West, als er zum Amoklauf in die Dreierschützengasse beordert wurde. „Das hat sich nicht echt angefühlt und war in dem Moment nicht greifbar“, denkt der junge Seiersberger an die Minuten zurück, als er mit Blaulicht Richtung BORG, das nicht weit vom Spital entfernt liegt, raste.
