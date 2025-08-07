Tiermorde: Mann zu Unrecht beschuldigt

Im Fall um zwei getötete Kängurus in einem Tierpark in Solingen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen gehen die Ermittler von einem Raubtier als Verursacher aus. Von einem menschlichen Täter sei nach entsprechenden Gutachten nicht mehr auszugehen, teilte die Staatsanwaltschaft in Wuppertal am Donnerstag mit. Demnach soll ein Fuchs oder ein Hund die Kängurus gerissen haben. Die Ermittler waren anfangs von einem menschlichen Täter ausgegangen.