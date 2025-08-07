Zeitnot führte junge deutsche Bergsteigerin in Tod

Um 15 Uhr immer noch im Aufstieg

„Wir haben sie morgens gegen 7 Uhr noch gesehen“, erinnert sich Kirschner. Da kam sie an der Hütte vorbei und hatte weitere rund 1100 von insgesamt etwa 1800 Höhenmetern zur Hohen Geige vor sich. Den Gipfel hat sie freilich erst am Nachmittag erreicht. „Gäste von uns haben sie gegen 15 Uhr gesehen, da befand sie sich nach wie vor im Aufstieg“, erzählt Kirschner.