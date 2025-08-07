Vorteilswelt
Gefährliche Suchaktion

Zeitnot führte junge deutsche Bergsteigerin in Tod

Tirol
07.08.2025 16:00
Der rote Pfeil zeigt in etwa den Bereich des Notabstiegs, wo die Deutsche in den Tod stürzte.
Der rote Pfeil zeigt in etwa den Bereich des Notabstiegs, wo die Deutsche in den Tod stürzte.(Bild: TVB Pitztal/Bernd Ritschel, privat, Krone KREATIV)

Neue Details zum Alpindrama im Tiroler Pitztal: Vermutlich weil sie viel zu spät dran war, traf eine 26-jährige bayrische Alpinistin bei ihrer Tour auf die Hohe Geige (3393 m) eine tödliche Fehlentscheidung. Die Bergrettung musste bei Regen, Nebel und hoher Steinschlaggefahr einen heiklen nächtlichen Sucheinsatz starten.

0 Kommentare

Gegen 21 Uhr läutete am Dienstag auf der Rüsselsheimer Hütte (2328 m) in St. Leonhard im hinteren Pitztal (Bezirk Imst) das Telefon. Am anderen Ende der Leitung war der verzweifelte Vater einer 26-jährigen Bergsteigerin aus dem Landkreis Dillingen an der Donau.

Die junge Frau war am frühen Morgen in St. Leonhard allein zu einer Tagestour auf die Hohe Geige aufgebrochen, hatte sich aber nicht mehr daheim gemeldet. „Er wollte wissen, ob sie bei uns ist“, schildert Wirtin Tabea Kirschner. Auf der Hütte ist sie am Abend freilich nie angekommen.

Um 15 Uhr immer noch im Aufstieg
„Wir haben sie morgens gegen 7 Uhr noch gesehen“, erinnert sich Kirschner. Da kam sie an der Hütte vorbei und hatte weitere rund 1100 von insgesamt etwa 1800 Höhenmetern zur Hohen Geige vor sich. Den Gipfel hat sie freilich erst am Nachmittag erreicht. „Gäste von uns haben sie gegen 15 Uhr gesehen, da befand sie sich nach wie vor im Aufstieg“, erzählt Kirschner.

Zitat Icon

Hüttengäste haben die junge Frau gegen 15 Uhr gesehen. Da befand sie sich nach wie vor im Aufstieg. Abends rief dann ihr Vater bei uns an.

Tabea Kirschner, Wirtin Rüsselsheimer Hütte

Zeitdruck – Notabstieg statt Normalweg
Am Gipfel kam sie an, dann geriet sie aber wohl unter Zeitdruck, denn das bis dahin passable Wetter verschlechterte sich. So machte sie einen fatalen Fehler: Statt wieder auf dem Normalweg über den Westgrat abzusteigen, wählte sie den sehr steilen, steinschlaggefährdeten Notabstieg.

In dieser Rinne kam es zum Unglück.
In dieser Rinne kam es zum Unglück.(Bild: privat)

Absturz im rutschigen Felsgelände
Dies teilte sie ihren Angehörigen mit, in der Folge brach der Kontakt ab. Im Notabstieg kam sie vom markierten Steig ab, geriet in eine steile Rinne und stürzte im rutschigen Felsgelände ab.

Zitat Icon

Die Hohe Geige als Tagestour vom Tal aus sind rund 1800 Höhenmeter. Für die meisten ist das zu viel. Man sollte um 14 Uhr schon zurück sein.

Ein Innerpitztaler Bergretter

Nächtliche Suche wurde zu gefährlich
Sofort nach dem Anruf des Vaters wurde die Bergrettung Innerpitztal alarmiert. Die startete mit zehn Mann bei schwierigsten Verhältnissen eine nächtliche Suchaktion. „Es war neblig, regnete stark und es herrschte akute Steinschlaggefahr“, schildert ein Innerpitztaler Bergretter. Rund drei Viertel der Route wurde abgesucht, dann brach man den Einsatz wegen der heiklen Verhältnisse ab.

Lesen Sie auch:
Die Alpinistin konnte nur noch tot geborgen werden.
Leiche geborgen
26-jährige Alpinistin in Tirol tödlich verunglückt
06.08.2025

Helibesatzung entdeckte Leiche
Ab dem frühen Mittwochmorgen suchten Bergrettung, Alpinpolizei und der Polizeihubschrauber Libelle Tirol erneut nach der Vermissten. Gegen 11 Uhr herrschte schließlich traurige Gewissheit. Aus der Luft entdeckte man die Leiche der Frau in 2700 Metern am Fuß des Notabstiegs. Die Libelle barg die Leiche, eine Obduktion wurde angeordnet.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Tirol

krone.tv

Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter freut sich über den Freispruch.
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
183.839 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
119.168 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
118.499 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1472 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1196 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
911 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
