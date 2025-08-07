Gesundheitliche Probleme: Alfred Tatar hört auf!

Alfred Tatar ist nicht mehr TV-Experte! Kurz vor seinem morgigen 62. Geburtstag hat er seine Tätigkeit bei Sky Sport Austria beendet.
„Nach zehn wunderschönen Jahren habe ich beschlossen, meine Tätigkeit als Sky Experte zu beenden. Hintergrund dafür sind gesundheitliche Probleme, die mich beim Sprechen behindern. Ein Umstand, den ich dem Publikum nicht länger zumuten will“, schildert Tatar.
Spekulationen nach Sendung
Weiters erklärt er: „Vor allem nach der letzten Sendung tauchten viele unnötige Spekulationen zu meiner Person im Internet auf, denen ich mit dieser Veröffentlichung ein Ende bereiten möchte.“
Die gute Nachricht: Tatar wird dem TV-Sender weiterhin als Online-Experte erhalten bleiben. „Ich bitte die Menschen, auf meine Probleme Rücksicht zu nehmen, aber mich nicht abzuschreiben. Mir ist zudem wichtig zu betonen, dass ich auch weiterhin mit Sky verbunden bleiben werde und meine Tätigkeit als wöchentliches Tipp-Orakel weiterführen werde“, so der Kult-Experte.
