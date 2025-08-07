Streit eskaliert: Barcelona degradiert Ter Stegen!

Wettbieten zu Ende: Geldregen auch für Salzburg?
Mega-Wechsel von Sesko
In der Auseinandersetzung mit dem FC Barcelona ist der deutsche Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen als Kapitän des spanischen Fußball-Meisters vorerst abgesetzt worden. Das teilte der Verein mit.
Man habe beschlossen, ihm vorübergehend die Kapitänsbinde zu entziehen, erklärte Barça. Zum Nachfolger Ter Stegens, der nach einer Rückenoperation lange pausieren muss, wurde Ronald Araujo ernannt.
Disziplinarverfahren
Hintergrund ist ein eingeleitetes Disziplinarverfahren gegen Ter Stegen, nachdem der Torhüter seine Zustimmung verweigert hatte, den ärztlichen Bericht nach seiner Operation an die Liga weiterzuleiten.
Damit ist die Registrierung neuer Spieler beim FC Barcelona kurz vor Beginn der neuen Saison nur noch sehr schwer möglich.
